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Яку зачіску зробити на 8 березня: ідеї в фото від стилістів СТБ
Щоб виглядати чарівно в святковий день, пропонуємо вам, дорогі дами, ідеї зачісок для короткого, середнього і довгого волосся. Читайте в нашому матеріалі, що допоможе у створенні ідеального образу до 8 Березня.
Зачіски на довге волосся
Локони на 8 Березня
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Весна – час романтики! Власницям довгого волосся пропонуємо не ховати свої локони, а укласти їх за допомогою плойки. Створення легких кучерів – нескладний процес. Почнемо з нього.
Найкраще для створення локонів використовувати праску для волосся.
- Помийте волосся і ретельно висушіть його феном.
- Начешіть коріння волосся.
- Розмістіть праску на пасмі, відступивши від коренів два-три сантиметри.
- Проведіть праскою по локону, повертаючи на 180 градусів. Повторіть з кожним пасмом.
- Зачіску зафіксуйте лаком.
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Косичка на 8 Березня
Також довге волосся легко заплести в косу. Ця зачіска виглядає ніжно і романтично.
Різні варіанти плетіння кіс дивіться на картинках:
Зачіски на волосся середньої довжини
Оригінальний пучок на 8 Березня
Ця зачіска забере у вас небагато часу. Елегантний і стильний пучок можна прикрасити цікавим аксесуаром.
- Розчешіть волосся і зберіть їх в хвіст.
- Після цього волосся у хвості можна заплести в косичку або скрутити в джгут.
- За потреби зафіксуйте волосся лаком.
Хвіст з косою на 8 Березня
- Розчешіть волосся гребінцем і розділіть на дві частини.
- Одну частину волосся зберіть у хвіст, а другу – заплетіть у косу.
- Оберніть косу навколо хвоста і закріпіть кінчик шпилькою.
- Прикрасити зачіску можна аксесуаром.
Зачіски на коротке волосся
Волосся на бік на 8 Березня
Зачіска – волосся на бік – підійде дівчатам з каре. Зробіть бічний проділ і перекиньте частину волосся на одну сторону. Локони можна накрутити або залишити рівними. Ретельно розчешіть волосся і зафіксуйте їх лаком.
Косички на коротке волосся на 8 Березня
- Зробіть бічний проділ.
- Заплетіть косу на одній стороні проділу.
- З другого плетіння додайте в косу пасма з решти розпущеного волосся.
- Дійшовши до рівня вуха, зав’яжіть косу тонкою резинкою і зафіксуйте невидимками.
- Повторіть плетіння з іншого боку проділу.
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Кожну зачіску можна прикрасити невеликим аксесуаром.