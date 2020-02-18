Щоб виглядати чарівно в святковий день, пропонуємо вам, дорогі дами, ідеї зачісок для короткого, середнього і довгого волосся. Читайте в нашому матеріалі, що допоможе у створенні ідеального образу до 8 Березня.

Зачіски на довге волосся

Локони на 8 Березня

Більше на тему: Гарний макіяж на 8 березня: варіанти з фото

Весна – час романтики! Власницям довгого волосся пропонуємо не ховати свої локони, а укласти їх за допомогою плойки. Створення легких кучерів – нескладний процес. Почнемо з нього.

Найкраще для створення локонів використовувати праску для волосся.

Помийте волосся і ретельно висушіть його феном. Начешіть коріння волосся. Розмістіть праску на пасмі, відступивши від коренів два-три сантиметри. Проведіть праскою по локону, повертаючи на 180 градусів. Повторіть з кожним пасмом. Зачіску зафіксуйте лаком.

Більше на тему: Привітання з 8 березня

Косичка на 8 Березня

Також довге волосся легко заплести в косу. Ця зачіска виглядає ніжно і романтично.

Різні варіанти плетіння кіс дивіться на картинках:

Зачіски на волосся середньої довжини

Оригінальний пучок на 8 Березня

Ця зачіска забере у вас небагато часу. Елегантний і стильний пучок можна прикрасити цікавим аксесуаром.

Розчешіть волосся і зберіть їх в хвіст. Після цього волосся у хвості можна заплести в косичку або скрутити в джгут. За потреби зафіксуйте волосся лаком.

Хвіст з косою на 8 Березня

Розчешіть волосся гребінцем і розділіть на дві частини. Одну частину волосся зберіть у хвіст, а другу – заплетіть у косу. Оберніть косу навколо хвоста і закріпіть кінчик шпилькою. Прикрасити зачіску можна аксесуаром.

Зачіски на коротке волосся

Волосся на бік на 8 Березня

Зачіска – волосся на бік – підійде дівчатам з каре. Зробіть бічний проділ і перекиньте частину волосся на одну сторону. Локони можна накрутити або залишити рівними. Ретельно розчешіть волосся і зафіксуйте їх лаком.

Косички на коротке волосся на 8 Березня

Зробіть бічний проділ. Заплетіть косу на одній стороні проділу. З другого плетіння додайте в косу пасма з решти розпущеного волосся. Дійшовши до рівня вуха, зав’яжіть косу тонкою резинкою і зафіксуйте невидимками. Повторіть плетіння з іншого боку проділу.

Більше на тему: 8 Березня: історія виникнення свята та цікаві факти

Кожну зачіску можна прикрасити невеликим аксесуаром.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ