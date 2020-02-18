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Яку зачіску зробити на 8 березня: ідеї в фото від стилістів СТБ

18.02.2020

Щоб виглядати чарівно в святковий день, пропонуємо вам, дорогі дами, ідеї зачісок для короткого, середнього і довгого волосся. Читайте в нашому матеріалі, що допоможе у створенні ідеального образу до 8 Березня.

Зачіски на довге волосся

Локони на 8 Березня

прически на 8 марта

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Весна – час романтики! Власницям довгого волосся пропонуємо не ховати свої локони, а укласти їх за допомогою плойки. Створення легких кучерів – нескладний процес. Почнемо з нього.

Найкраще для створення локонів використовувати праску для волосся.

  1. Помийте волосся і ретельно висушіть його феном.
  2. Начешіть коріння волосся.
  3. Розмістіть праску на пасмі, відступивши від коренів два-три сантиметри.
  4. Проведіть праскою по локону, повертаючи на 180 градусів. Повторіть з кожним пасмом.
  5. Зачіску зафіксуйте лаком.

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Косичка на 8 Березня

Також довге волосся легко заплести в косу. Ця зачіска виглядає ніжно і романтично.

Різні варіанти плетіння кіс дивіться на картинках:

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Зачіски на волосся середньої довжини

Оригінальний пучок на 8 Березня

Ця зачіска забере у вас небагато часу. Елегантний і стильний пучок можна прикрасити цікавим аксесуаром.

  1. Розчешіть волосся і зберіть їх в хвіст.
  2. Після цього волосся у хвості можна заплести в косичку або скрутити в джгут.
  3. За потреби зафіксуйте волосся лаком.

пучок на 8 марта

пучок на 8 марта

Хвіст з косою на 8 Березня

  1. Розчешіть волосся гребінцем і розділіть на дві частини.
  2. Одну частину волосся зберіть у хвіст, а другу – заплетіть у косу.
  3. Оберніть косу навколо хвоста і закріпіть кінчик шпилькою.
  4. Прикрасити зачіску можна аксесуаром.

Зачіски на коротке волосся

Волосся на бік на 8 Березня

Зачіска – волосся на бік – підійде дівчатам з каре. Зробіть бічний проділ і перекиньте частину волосся на одну сторону. Локони можна накрутити або залишити рівними. Ретельно розчешіть волосся і зафіксуйте їх лаком.

прическа на короткие волосы

Косички на коротке волосся на 8 Березня

  1. Зробіть бічний проділ.
  2. Заплетіть косу на одній стороні проділу.
  3. З другого плетіння додайте в косу пасма з решти розпущеного волосся.
  4. Дійшовши до рівня вуха, зав’яжіть косу тонкою резинкою і зафіксуйте невидимками.
  5. Повторіть плетіння з іншого боку проділу.

прическа на короткие волосы

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Кожну зачіску можна прикрасити невеликим аксесуаром.

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