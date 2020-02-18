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Гороскоп на 19 лютого 2020 року

18.02.2020

Гороскоп на 19 лютого 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому потрібно проявити терпіння, а хто повинен бути трохи стриманішим? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоп 2020

Овен

Прекрасний день для нових починань. Ваша креативність і нестандартний підхід до вирішення складних ситуацій допоможе вийти з будь-якої критичної ситуації.

Телець

Прекрасний день для нових рішень і підведення підсумків. Сьогодні є велика ймовірність зірвати великий куш у вигляді спадщини або премії на роботі.

Близнюки

Трохи складний день. Є ризик загострення хронічних захворювань, проте не варто все приймати близько до серця та панікувати. Ближче до вечора ваше самопочуття покращиться.

Рак

Сьогодні у вас буде романтичний настрій. Захочеться усамітнитися зі своєю другою половинкою. Так що невелика прогулянка по вечірньому місту або парку піде на користь.

Лев

Складний день, який обіцяє багато проблем. Намагайтеся зберегти здоров’я. Якщо сьогодні захворієте, то хворітимете довго та важко, можливі ускладнення. Побережіть себе. У другій половині дня можливий головний біль.

Діва

Вам варто бути дуже обережними. Будь-яке рішення, яке ви сьогодні прийміть, може негативно відобразитися на вашому комфорті та благополуччі. Припиніть думати про інших.

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Терези

Трохи нестандартний день. Вам можуть надійти несподівані пропозиції. Однак не поспішайте відразу погоджуватися. Гарно все обміркуйте. Раптом зараз це вам не потрібно.

Скорпіон

Сьогодні вам краще побути на самоті. Будь-які зустрічі можуть закінчитися великим скандалом. Тому краще перенесіть вирішення робочих питань на завтра.

Стрілець

Присвятіть день зміцненню власних позицій. Це стосується як робочої сфери, так і стосунків із близькими. Вечір проведіть у тиші та спокої.

Козеріг

Сьогодні зірки рекомендують вам присвятити день шопінгу. Пройдіться по магазинах. Є ймовірність купити дорогу річ із величезною знижкою.

Водолій

Дуже насичений день, який передбачає багато зустрічей. Вам належить швидко приймати рішення. Тому проявіть цсі свої здатності й, головне, дивіться на перспективу.

Риби

Критичний день. День випробувань, перевірки істинності намірів і планів. Зірки попереджають: будь-яка справа вимагатиме від вас великих зусиль. Тому запасіться терпінням і витримкою. Вона вам знадобиться.

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