Я тримала удар сильно: Еліна Іващенко про критику від Тіни Кароль, шаблонність пісні та Данилка

Еліна Іващенко — переможниця наймасштабнішого вокального проєкту «Х-фактор»-10 та наймолодша учасниця Нацвідбору на Євробачення 2020 — виступила на сцені Нацвідбору. Однак, молода та яскрава учасниця не набрала належну кількість голосів від журі та глядачів для того, аби пройти у фінал. Що думає сама Еліна з цього приводу – далі в матеріалі!

Відомо, що Еліна Іващенко професійно займається вокалом з 5 років, а зараз навчається в Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра.

28 грудня відбувся суперфінал шоу «X-фактор», і Еліна виграла його, виступивши з піснею «Де ти там» (Квітка Цісик). За словами Еліни, на Нацвідбір вона прийшла не як учасниця вокального шоу, а як артист, який хоче гідно показати вокальну та талановиту Україну. Однак, цього року поїхати на Євробаченні-2020 Еліні Іващенко вже не вдасться.

Чи вдалося тобі на сцені півфіналу зробити все, що хотілося?

Так, вдалося! Звісно, надалі прислухаюся до коментарів суддів, проте свій номер я сприймаю по-своєму. Мені приємно, що я була почутою, і глядачі відреагували позитивно, тому я щаслива, що виконала одну зі своїх місій.

Від Тіни Кароль ти чекала таких різких коментарів?

От саме критики і чекала! Я від самісінького початку розуміла, що Тіна Кароль буде саме тим членом журі, який буде вказувати на помилки. Я була готовою до цього, тому я тримала удар сильно і вважаю, що можливо в дечому вона права.

Щодо Данилка, ти погоджуєшся, що пісня – шаблонна?

Я не вважаю її шаблонною і в принципі думаю, що пісні шаблонними не бувають, бо кожна пісня – вона особлива по-своєму і несе свій сенс. Я думаю, що він сказав це про всю вокальну музику, але що тоді ми можемо говорити про Адель, Бейонсе і інших виконавців?

А якби ти пройшла у фінал, то дослухалася б до порад журі? Забрала б модуляцію, змінила б постановку, аранжування?

Ми б обдумали концепції, але особисто я бачу пісню такою, якою вона була на півфіналі. Зараз я не засмучена, бо постійно звикла чути критику в свою сторону. Для мене це – класно, і я рада, що мій виступ був саме таким! Зараз я пишаюся тим, що ми зробили все саме так, як ми хотіли!

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