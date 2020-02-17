У понеділок, 17 лютого, о 20:50 в ефір СТБ вийдуть 9 та 10 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Два нові епізоди дадуть нам відповіді на багато запитань та розкриють деяких героїв з несподіваної сторони. Що чекає глядачів у 9 та 10 серіях, читайте в нашому матеріалі.

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У 9 та 10 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

Навіщо Олександр Атапін вирішив проникнути у квартиру Попова?

Про що Олександр захоче поговорити зі своєю колишньою і нинішньою дружиною Лігунова?

Яку нечисту гру задумав Попов?

Яка звістка вжахне Громова?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 9 та 10 серіях серіалу на телеканалі СТБ Та, що бачить завтра - 9 і 10 серії на сайті СТБ вже 17.02.2020. Про що сюжет 9 і 10 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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