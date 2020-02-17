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«Та, що бачить завтра»: backstage-відео містичного детективу

17.02.2020

На телеканалі СТБ відбувся показ 12-серійного детективного серіалу з елементами містики «Та, що бачить завтра». На знімальному майданчику, по той бік екрана, завжди відбувається все найцікавіше. Дивіться backstage-відео містичного детективу в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Та, що бачить завтра»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

«СТБ Серіал» представив нову картину «Та, що бачить завтра». Ми побачили справжній детектив з елементами містики, над виробництвом якого для телеканалу СТБ працювали FILM.UA та INTRA FILM. За сюжетом Анна Севастьянова з дитинства мала дар передбачення. З віком дар зник, але несподівано повернувся 20 років потому. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна. Вона дізналася навіть дату і час, коли це станеться. У Анни є всього 12 днів, щоб за допомогою свого дару врятувати Олександра.

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На своєму офіційному YouTube-каналі FILM.UA вирішив трохи відкрити таємничу завісу створення кінострічки. Відео знайомить нас з героями містичного детективу «Та, що бачить завтра». У першій його частині ми можемо побачити головного героя Олександра Атапіна (актор Антон Батирєв), а в другій справжній екшен, з погонями і вибухами!


Чи вдалося Анні врятувати коханого і яку ціну довелося їй заплатити за власне щастя?

Дивіться всі серії серіалу «Та, що бачить завтра» вже на сайті!

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