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«Сліпа»: дата старту проєкту

17.02.2020

24 лютого о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра містичного проєкту «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися у складній життєвій ситуації. Картина виходитиме з понеділка по четвер. Деталі в матеріалі.

сліпа

Більше на тему: «Сліпа»: на СТБ стартує проєкт, заснований на реальних історіях

Коли трапляються незрозумілі смерті та загадкові зникнення рідних, коли нізвідки беруться хвороби, а втрати йдуть одна за одною – знайти вихід зможе тільки та, що бачить крізь темряву…

Головна героїня проєкту – сліпа провидиця бабуся Люба, яка володіє мудрістю предків і відчуває людей, що звертаються до неї по допомогу. Завдяки прикметам й особливим знанням бабуся допомагає героям захистити себе та своїх близьких від негараздів.

Дивіться прем’єру нового містичного проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях, уже 24 лютого. Серіал виходитиме в ефір з понеділка по четвер о 18:00.

Не пропустіть прем’єру «Сліпа» вже 24 лютого о 18:00 на СТБ!

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