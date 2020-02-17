Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Поразки краще вчать: Ігор Кондратюк прокоментував скандальний виступ Еліни Іващенко

17.02.2020

Еліна Іващенко – півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020. Кілька днів тому дівчина боролася за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, однак за результатами суддівського і глядацького голосування дівчина не пройшла у фінал конкурсу. Виступ молодої артистки прокоментував її наставник у проєкті «Х-фактор» Ігор Кондратюк. Що сказав Ігор Васильович про Еліну? І чи сподобався йому виступ? Дізнайтеся просто зараз!

Підопічна Ігоря Кондратюка на шоу «Х-фактор» Еліна Іващенко кілька днів тому брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2020. Однак за результатами голосування другого півфіналу, дівчина не потрапила у фінал. 

«Для Еліни Іващенко вчорашній півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 був першим кроком у дорослий шоу-бізнес. Зробити його у 18-ть років в ранзі переможниці всіх телевізійних вокальних конкурсів — не кожному дано таке. Пиши, твори, співай свої нові хіти так, щоб вчорашню невдачу всі потім згадували як дивне непорозуміння! Удачі! Поразки краще вчать, ніж перемоги! Цілую, люблю, до зустрічі!» – написав Ігор Кондратюк в Instagram.

Більше на тему: Gо A: історія створення, творчість і всі новини про гурт

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить