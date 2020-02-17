Еліна Іващенко – півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020. Кілька днів тому дівчина боролася за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, однак за результатами суддівського і глядацького голосування дівчина не пройшла у фінал конкурсу. Виступ молодої артистки прокоментував її наставник у проєкті «Х-фактор» Ігор Кондратюк. Що сказав Ігор Васильович про Еліну? І чи сподобався йому виступ? Дізнайтеся просто зараз!

Підопічна Ігоря Кондратюка на шоу «Х-фактор» Еліна Іващенко кілька днів тому брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2020. Однак за результатами голосування другого півфіналу, дівчина не потрапила у фінал.

«Для Еліни Іващенко вчорашній півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 був першим кроком у дорослий шоу-бізнес. Зробити його у 18-ть років в ранзі переможниці всіх телевізійних вокальних конкурсів — не кожному дано таке. Пиши, твори, співай свої нові хіти так, щоб вчорашню невдачу всі потім згадували як дивне непорозуміння! Удачі! Поразки краще вчать, ніж перемоги! Цілую, люблю, до зустрічі!» – написав Ігор Кондратюк в Instagram.

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