Телеграм з кожним роком набирає все більшої популярності та обзаводиться великою кількістю цікавих каналів на різну тематику. Пропонуємо вам ознайомитися з найкращими Телеграм-каналами зими 2020 року. Детальніше читайте в матеріалі.

Кількість користувачів Телеграму перевищує 200 мільйонів осіб. Серед усіх месенджерів саме цей відрізняється великою кількістю каналів на всіляку тематику. І це незважаючи на те, що в додатку можна обмінюватися повідомленнями, аудіофайлами і відео. Більшість використовують цей ресурс як інформаційне джерело і програму для обміну даними. Щомісяця на просторах Телеграму з’являються нові та цікаві «спільноти», які так чи інакше конкурують між собою. Редакція STB.UA знайшла найкращі Телеграм-канали зими 2020 року.

Усі Телеграм-канали можна поділити на рубрики. Серед найпопулярніших: музика, кіно, наука і технології, література і мистецтво, кулінарія, краса, спорт і гумор.

Телеграм — СТБ

Насамперед рекомендуємо підписатися на офіційний Телеграм-канал телеканалу СТБ, де ви знайдете багато ексклюзиву, бекстейджу і корисної інформації від зірок. А також дати всіх прем’єр, цікаві відео та фото зі зйомок проєктів, серіалів і прямих ефірів.

Телеграм — Музика

Телеграм славиться і тим, що тут можна послухати музику. Тобто додаток спокійно послужить плеєром. Одним із найпопулярніших у лютому 2020 року став канал «Comma.com.ua». Тут ви знайдете: багато інформації про майбутні прем’єри, українські композиції, які виходять на міжнародну музичну арену, огляди на альбоми, інтерв’ю виконавців, анонси та інформацію про світові хіти.

Телеграм — Кіно

Телеграм-канал про кіно, нові фільми і серіали — «Кінокляча». Тут ви знайдете рецензії на різні прем’єри, інформацію про майбутні покази та ексклюзивні ролики.

Телеграм — Наука і технології

«Addmeto» — канал про нові технології, а також про те, що чекає людство в недалекому майбутньому. Будьте готові до того, що багато публікацій написані англійською мовою, адже взяті з першоджерел. Також безліч популярних постів про наукові відкриття можна зустріти на каналі «Наука від Funscience».

Телеграм — Література і мистецтво

«Картини. Живопис. Мистецтво» — Телеграм-канал для справжніх поціновувачів творів мистецтва. Користувач знайде тут картини в хорошій якості, а також докладний опис технік різних світових художників. Історія, культура, цінності певних епох — все на каналі.

«Флібуста — книжкове брацтво» — Телеграм-канал наповнений різними анотаціями на твори літератури, аудіо-книгами, а також добірками для любителів певних жанрів.

Телеграм — Кулінарія

Якщо ви з тих, хто любить готувати, але не хоче витрачати багато часу біля плити, тоді цей канал для вас. «Смачно і просто» ділиться рецептами страв, які не потребують особливих навичок у приготуванні. Чітко розписані інгредієнти і спосіб приготування з покроковими інструкціями.

Телеграм — Краса

Все про красу і макіяж ви знайдете в Телеграм-каналі «Б’юті-блог ‘Rare Beauty’». Якщо ви не можете знайти потрібний продукт для своєї шкіри або отримати повну інформацію про косметику, то зробити це спокійно можна тут. Рекомендації візажистів, дерматологів і покупців. Також є інформація про новинки брендової і маловідомої косметики.

Телеграм — Спорт

«Push Yourself» — всі вправи на різні групи м’язів в одному місці. Тут знайдуться тренування для тих, хто тренується в домашніх умовах і хоче схуднути або ж пропрацювати певні частини тіла.

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Телеграм — Гумор

«WOW news» — кілька слів про найголовніші події у світі гумору. Канал для тих, хто хоче легко і швидко підняти собі настрій.

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