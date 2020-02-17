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KHAYAT: біографія, творчість та всі новини про артиста

17.02.2020

KHAYAT став фіналістом Національного відбору на Євробачення. Артиста неможливо сплутати ні з ким, адже його тембр голосу — унікальний. Біографію учасника Національного відбору на Євробачення-2020 KHAYAT’а читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн трансляція Нацвідбору на Євробачення (Україна) від 15.02.2020 (другий півфінал)

khayat

Справжнє ім’я KHAYAT’а — Андрій Хайат. Хлопець народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу по класу акордеона. У 2019 закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови».

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khayat

Популярність прийшла після того, як виконавець дійшов до фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 і «Голосу країни»-9.

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На початку червня 2019 року KHAYAT випустив дебютний альбом KHMIL’, в якому зумів поєднати електронну музику, звуки повсякденного життя і народний вокал. Влітку виконавець презентував свою авторську музику на наймасштабнішому фестивалі Східної Європи — Atlas Weekend, а також завоював приз глядацьких симпатій в рамках проєкту «Українська пісня», виконавши свою композицію на «Арені Львів».

khayat

У жовтні KHAYAT представив відеокліп на новий сингл OSOKA.

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Плідна музична праця принесла свої результати — KHAYAT став номінантом премії YUNA-2020 у категорії «Відкриття року».

khayat

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