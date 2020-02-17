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Hooverphonic представив кліп на пісню «Release Me» для Євробачення-2020
17 лютого бельгійський гурт Hooverphonic представив кліп на пісню «Release Me», з якою буде змагатися за перемогу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 в Роттердамі, Нідерланди. Деталі в матеріалі.
Як зізнаються виконавці, режисер кліпу Матіас Лебер поетично та стилістично зловив суть пісні, яка відповідає його фірмовому стилю й ідеально узгоджується зі світом Hooverphonic.
Слова на пісню «Release Me» написав учасник гурту Алекс Каллієр, а музику — італійський композитор Люк К’яраваллі
«Ця пісня про прощання, — зізнається Алекс Каллієр. — Я написав її, коли мій батько був невиліковно хворий».
За свою 25-річну кар’єру Hooverphonic розробив впізнаваний стиль, десь між тріп-хопом і поп-музикою.
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