Гороскоп на 18 лютого 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кого чекають прекрасні знайомства, а хто повинен поберегти свої фінанси? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Зірки радять бути обережними: є ризик застудитися. Також Овнам варто проявити обережність і не вживати екзотичні фрукти та суші.

Тельці

Сприятливий день для того, щоб провести його в компанії друзів. Покличте до себе в гості найдорожчих людей і добре відпочиньте.

Близнюки

Вам варто зосередити свою увагу на здоров’ї і закрити всі питання на роботі. Також є сенс підвищити свою кваліфікацію, тому запишіться на курси.

Рак

Можливі непередбачені неприємні ситуації з близькими та друзями. У разі великої сварки знайдіть розраду в родині. Там же можете запитати поради.

Лев

Прекрасний день. Зустріньтеся з друзями. Вам не вистачає спілкування, тому відверта розмова врятує вас від поганого настрою.

Діва

Довгоочікувані події настануть раніше, ніж ви припускали. У будь-якому випадку вам забезпечені хороші емоції.

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Терези

Є ризик конфліктів. Причому правда буде на вашому боці. Однак далекі родичі, з якими ви, до речі, не спілкуєтеся, можуть дати кілька порад. Не варто їх приймати.

Скорпіони

Є сенс переглянути свій бюджет і позбутися від зайвих витрат. Ви живете невідповідно до своїх достатків. Ставтеся до грошей з повагою і не розкидайте їх направо і наліво.

Стрільці

Сьогодні у вас трохи неоднозначний день. Є ризик великих скандалів, пов’язаних із порушенням ваших особистих кордонів. Тримайте себе в руках і не ведіться на провокації.

Козероги

День варто присвятити своїй сім’ї. Ви так багато працюєте, що забули про відпочинок. Це негативно відбилося на взаєморозумінні з другою половинкою.

Водолії

Позитивний день, який принесе вам багато хороших емоцій і приємних зустрічей. Тільки не виливайте душу знайомим. Вони тільки порадіють, але не допоможуть.

Риби

Не виключені побачення і романтичні пригоди. День добре підходить для початку нових стосунків

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