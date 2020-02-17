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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 18 лютого 2020
Гороскоп на 18 лютого 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кого чекають прекрасні знайомства, а хто повинен поберегти свої фінанси? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овни
Зірки радять бути обережними: є ризик застудитися. Також Овнам варто проявити обережність і не вживати екзотичні фрукти та суші.
Тельці
Сприятливий день для того, щоб провести його в компанії друзів. Покличте до себе в гості найдорожчих людей і добре відпочиньте.
Близнюки
Вам варто зосередити свою увагу на здоров’ї і закрити всі питання на роботі. Також є сенс підвищити свою кваліфікацію, тому запишіться на курси.
Рак
Можливі непередбачені неприємні ситуації з близькими та друзями. У разі великої сварки знайдіть розраду в родині. Там же можете запитати поради.
Лев
Прекрасний день. Зустріньтеся з друзями. Вам не вистачає спілкування, тому відверта розмова врятує вас від поганого настрою.
Діва
Довгоочікувані події настануть раніше, ніж ви припускали. У будь-якому випадку вам забезпечені хороші емоції.
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Терези
Є ризик конфліктів. Причому правда буде на вашому боці. Однак далекі родичі, з якими ви, до речі, не спілкуєтеся, можуть дати кілька порад. Не варто їх приймати.
Скорпіони
Є сенс переглянути свій бюджет і позбутися від зайвих витрат. Ви живете невідповідно до своїх достатків. Ставтеся до грошей з повагою і не розкидайте їх направо і наліво.
Стрільці
Сьогодні у вас трохи неоднозначний день. Є ризик великих скандалів, пов’язаних із порушенням ваших особистих кордонів. Тримайте себе в руках і не ведіться на провокації.
Козероги
День варто присвятити своїй сім’ї. Ви так багато працюєте, що забули про відпочинок. Це негативно відбилося на взаєморозумінні з другою половинкою.
Водолії
Позитивний день, який принесе вам багато хороших емоцій і приємних зустрічей. Тільки не виливайте душу знайомим. Вони тільки порадіють, але не допоможуть.
Риби
Не виключені побачення і романтичні пригоди. День добре підходить для початку нових стосунків