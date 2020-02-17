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Євробачення-2020: від Вірменії поїде Атена Манукян

17.02.2020

Стало відомо, хто представить Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Вже у травні в Роттердам відправиться співачка Атена Манукян, яка виконає пісню «Chains On You». Детальніше читайте в матеріалі.

евровидение 2020

У Вірменії відбувся відбір на Євробачення-2020, в ході якого було визначено представника. Атена Манукян перемогла зі 168 балами, які були отримані від журі і глядачів.

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Так, Атена виступить у другому півфіналі Євробачення 14 травня. Нагадаємо, що Вірменія дебютувала в конкурсі у 2006. У минулому році Србук представляла Вірменію в Тель-Авіві зі своєю піснею «Walking Out» і зайняла 16-е місце в другому півфіналі з 49 балами, втративши можливість потрапити до Гранд-фіналу.


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