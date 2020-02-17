Сьогодні ввечері норвезька громадська телекомпанія NRK провела фінал «Melodi Grand Prix». Після публічного підрахунку голосів співачка Ульрікке (Ulrikke) була оголошена переможцем «MGP-2020» і представником на Євробачення-2020 з піснею «Attention». Більш детально про конкурсантку Євробачення-2020 від Норвегії – в матеріалі.

Після 5 регіональних півфіналів настав час для фіналу норвезького «Melodi Grand Prix» (MGP). Фінал був перенесений з Осло в Тронхейм. Фіналісти з усіх регіонів Норвегії воювали в битві за можливість представляти країну Євробачення-2020. За підсумками глядацького голосування перемогу здобула 24-рехлетняя співачка Ульрікке (Ulrikke).

Ульрікке (Ulrikke)

Ульрікке Брандсторп народилася в Сарпсборгі. Вона стала добре відома норвежцям, коли посіла друге місце в телешоу Stjernekamp (NRK) в 2018 році. Ульрікке відома шанувальникам MGP, так як вона брала участь в Нацвідборі в 2017 році та пройшла тоді в фінал з піснею «Places».

У цьому ж році, Ульрікке виступила з піснею «Attention». Цей трек був фаворитом перед конкурсом і був написаний колишніми членами А1 Christian Ingebrigtsen і Mørland, які представляли Норвегію в 2015 році з піснею «A Monster Like Me» разом з Деброю Скарлетт. Пропонуємо послухати переможну пісню виконавиці Ulrikke – «Attention».

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