Сьогодні, 16 лютого, королева драм святкує день народження. Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак зі святом і бажає нескінченного творчого натхнення.

Можливо все, коли ти Оксана Байрак! Успішна і відома продюсерка, режисерка і акторка Оксана Байрак святкує день народження. Цього року глядачі побачать довгоочікуване продовження багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі», а також нове ток-шоу «Про що мовчать жінки» на чолі з королевою драм!

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Оксана Байрак готова не лише відверто розмовляти з кожною жінкою, а й дати «протверезну», жорстку, але справедливу пораду. А на знімальному майданчику режисерки «крутіше, ніж у Голлівуді»!

Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак з днем ​​народження і бажає успіхів у кар’єрі, особистому житті і творчості!

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