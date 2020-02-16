KHAYAT: Експеримент вдався!

Учасник другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 KHAYAT успішно виступив з піснею «CALL FOR LOVE». Усі судді відзначили, що вона набагато сильніша, ніж у попередньому році. Також вони помітили прогрес і музичний розвиток виконавця. Про перші емоції та враження KHAYAT’а після виступу – читайте в матеріалі.

Для KHAYAT`а «CALL FOR LOVE» – особлива пісня. Вона стала для нього великим кроком до руйнування внутрішніх бар’єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання. Тіна Кароль відзначила, що сьогодні учасник Нацотбра 2020 прийшов з підготовленою піснею, яка є комерційною, цікавою і робить його драйвовим. Однак, судді одноголосно прийшли до висновку, що над номером варто ще попрацювати.

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Судді назвали вашу пісню найхітовішою у другому півфіналі. Що скажете на це?

Мені неймовірно приємно, адже у мені дійсно відбулося дуже багато внутрішніх змін, стільки ж і роботи було виконано з командою. Дуже приємно, коли твою роботу оцінюють. Я радився зі своєю командою, менеджером, саунд-продюсером. Ми просто обрали шлях цікавих експериментів для себе. Дуже приємно, що цей нашексперимент вдався.

Тіна Кароль запропонувала вам залучити для номеру чоловічу танцювальну групу Kazaky. Чи будете ви розглядати такий варіант удосконалення номеру?

Якщо чесно, це все потрібно переварити. З ними номер буде дуже екстравагантним. Не певен, що Україна готова, щоб такий номер представляв її на пісенному конкурсі.

Кого ви бачите своїм найбільшим конкурентом у фіналі?

Не хочу, щоб ви подумали, що я кривлю душею, але я реально про це не думаю. От взагалі не думаю про конкуренцію.

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