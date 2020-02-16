У період з 17 по 23 лютого Місяць піде на спад, тож може з’явитися легка втома, активність та життєва енергія зменшаться, можливі перепади настрою. В ці дні важливо проводити більше часу із сім’єю, налагоджувати стосунки з друзями. Детальніше про кожен знак зодіаку читайте в гороскопі на тиждень із 17 по 23 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень ‒ Овни

Оскільки цей тиждень буде повний несподіванок, довіряйте своєму серцю та власній інтуїції, яка у вас на вищому рівні. У фінансовій сфері вас очікує лише везіння ‒ чекайте повернення боргу. Це надасть можливість зробити омріяну покупку. Проте будьте обережними, незаплановані покупки можуть потягнути вас на авантюру. Такі пориви краще стримувати.

Гороскоп на тиждень ‒ Тельці

Цього тижня вас намагатимуться вивести із рівноваги, проте немає чого хвилюватись, адже вони не на того напали. Ніхто не зможе зіпсувати настрій життєрадісним Тельцям. Хоча й варто бути обережними, адже оточуючі намагатимуться зіпсувати вашу репутацію. У вихідні буде сприятливий час для незапланованих подорожей. Тож беріть рюкзак та сміливо купуйте квиток до омріяної країни.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

На початку тижня ви можете відчувати легку втому через рутинну роботу. Проте воно того варте, адже у фінансовій сфері на вас очікує справжня фортуна. До кінця тижня варто налагодити свій режим та знайти час для відпочинку. У вихідні всі проблеми вирішаться самі собою, адже підтримка близьких людей вас окрилятиме.

Гороскоп на тиждень ‒ Раки

Закоханим Ракам цього тижня варто бути обережними, потрібно придивитися до того, хто заполонив вашу увагу. А чи дійсно це та людина? Будьте уважними. У кар’єрній сфері цей тиждень для вас буде доволі сприятливим, всі будуть захоплюватися вашим талантом. Не бійтесь проявляти себе, удача на вашій стороні.

Гороскоп на тиждень ‒ Леви

Леви відомі як високі інтелектуали, проте не завжди варто діяти логічно, інколи потрібно прислухатися до свого серця. Тиждень буде сприятливим для нових знайомств, приємних зустрічей зі старими друзями, з якими не бачились роками. В кінці тижня у побутових та фінансових питаннях варто розраховувати лише на власні сили .

Гороскоп на тиждень ‒ Діви

Цього тижня Дівам, які завжди діють напролом, варто шукати інші шляхи у досягненні цілей та йти на компроміс. Потрібно дослухатися до думок інших, деякі з них будуть дуже слушними. Наприкінці тижня ваші заповітні бажання почнуть здійснюватись, звісно ж, у межах розумного.

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Гороскоп на тиждень ‒ Терези

На цьому тижні на вас очікує успіх у професіональній сфері, особливо ‒ в бізнесі, якщо він у вас є. Намагайтеся втілювати всі свої плани в життя, адже тиждень дуже сприятливий для цього та й підтримка тих, хто поряд надихатиме вас на нові звершення. Всередині тижня можете відчути легку напругу в колективі. Не варто діяти зопалу, краще промовчіть, все розв’яжеться само собою. Вихідні краще провести за містом.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіони

Цього тижня на вас чекають незаплановані відрядження та нові цікаві знайомства. В одиноких Скорпіонів є шанс зустріти свою половинку. Загалом, усі справи підуть угору. Є шанс отримати премію або підвищення на роботі. Проте варто терпляче відноситись до оточуючих, аби ненароком не нашкодити собі в майбутньому.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрільці

Стрільців чекає сприятливий час для досягнення поставлених цілей у кар’єрній сфері. Проте не варто нехтувати дружніми стосунками з колегами. Всередині тижня ваша мрія здійсниться без додаткових зусиль. Наприкінці тижня не варто їхати у далеку поїздку, краще провести час із сім’єю. На вихідних не слід вступати в конфлікт із оточуючими.

Гороскоп на тиждень ‒ Козероги

Цього тижня багато що залежить від вашої цілеспрямованості та наполегливості. Аби досягти успіху, варто скласти план та чітко дотримуватись його. Добре будуть йти справи у сфері навчання, тому варто подумати про додаткові курси, можливо мовні. Вихідні варто присвятити реалізації грандіозних задумів.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолії

Цього тижня на вас чекає період сумнівів. Можливо ви потрапите в таку ситуацію, де підкрадеться невпевненість в собі. Проте не варто впадати у відчай, спробуйте подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Проаналізуйте свою поведінку. Вихідні слід весело провести в колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Цього тижня вас може охопити депресія. Аби її уникнути, слід вести активний спосіб життя. Займіться спортом: сходіть у спортзал, басейн або ж запишіться на йогу. Не залишайтеся на самоті, проводьте більше часу з друзями. Намагайтеся не занижувати самооцінку. У вихідні краще відправитись у невелику подорож туди, куди ви давно мріяли поїхати. І запросіть із собою кілька друзів, вони не дадуть вам сумувати.

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