Двічі в одну річку не ввійдеш: фронтвумен THE HARDKISS про повернення на Нацвідбір

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 у прямому ефірі конкурсу виступив популярний рок-гурт THE HARDKISS! Потужний виступ та неймовірний голос фронтвумен Юлії Саніної, яка виконала пісню «Жива», викликав справжнє захоплення як у глядачів, так і у суддів. Фронтвумен рок-гурту THE HARDKISS Юлія Саніна розповіла про повернення на Нацвідбір та чому двічі в одну річку не ввійдеш.

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У 2016 році рок-гурт THE HARDKISS брав участь у Національному відборі на Євробачення та у результаті посів друге місце. Проте, навіть без перемоги рок-гурт став справжнім відкриттям і зараз збирає чималі концертні майданчики! THE HARDKISS – найкращий рок-гурт України 2017 року за версією YUNA. Найкращий альтернативний проєкт 2016 і 2017 року за версією M1 Music Awards. Неповторна фронтвумен Юлія Саніна розповіла про емоції після повернення на сцену Нацвідбору, отриманий досвід та важливість конкурсу для молодих виконавців.

Які у вас емоції після повернення на сцену Нацвідбору у якості запрошеної зірки, а не учасника?

Я така щаслива, що я не конкурсант, а гостя (Прим. ред. – сміється). Це зовсім інші відчуття. Пам’ятаю, як чотири роки тому, коли після виступу мене щось запитували судді, чи Руслана, чи Андрій Данилко, я так сильно хвилювалася, що аж у роті все пересихало. Я не могла нічого сказати нормально. Тому я нікому не побажаю таких переживань. Але учасникам я все ж хочу побажати, щоб люди підтримували, без хейту та не писали поганих коментарів. Тут усі звичайні люди, які надзвичайно сильно переживають і без цього. Просто підтримки.

Стосовно Нацвідбору на Євробачення та ваших слів, про те, що двічі в одну річку не ввійдеш – це ваше остаточне рішення?

Ніколи не кажи ніколи, як то кажуть. Але я все ж за те, щоб відкривати нові імена, давати їм цю справді важливу платформу для заявки себе. Як я вже казала, ми вже іншими шляхами зробимо Україну відомою, наш музичний ринок ще кращим та якіснішим. В нас вже є ці можливості. А для нових виконавців Євробачення – це саме та омріяна можливість, за яку вони й борються. Тож давайте залишимо це вже їм.

Творчість яких цьогорічних учасників Нацвідбору вам подобається?

Подобається музика трьох дівчат з гурту FO SHO. Вони такі фірмові! Я просто сама виросла на соул музиці, а в їхніх голосах це все є. Це дуже круто.

Який досвід ви змогли винести після участі у Нацвідборі на Євробачення у 2016 році?

Відбір 2016 року був дуже потужний, якщо говорити про артистів та конкурсні пісні, які потім стали хітами і їх наспівувала вся країна протягом року. Це була дійсно дуже масштабна подія і участь у Нацвідборі дала нам великий поштовх. Нас почали впізнавати на вулицях і наша музика стала більш масштабною. Хочу наголосити на одному дуже важливому уроці з Нацвідбору. Не обов’язково перемагати у конкурсі, щоб бути переможцем у бізнесі та по життю. Наша кар’єра рухається вперед і вперед. Тоді, наше друге місце не зіграло катастрофічної ролі. Всі отримали те, що хотіли: Джамала поїхала на Євробачення і перемогла, а ми отримали певну популярність та свою аудиторію. Всі щасливі й усі задоволені.

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Джерело фото: Instagram – the_hardkiss

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