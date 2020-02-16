Андрій Данилко: Для мене TVORCHI стали відкриттям

Ось і завершився другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Член журі Андрій Данилко ексклюзивно для STB.UA зізнався, що для нього під час ефіру став відкриттям гурт TVORCHI. Детальніше читайте в матеріалі.

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Андрій Данилко зазначив, що для нього відкриттям другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 став гурт TVORCHI. Учасники зайняли лідируючу позицію в результаті оцінок глядачів і членів журі:

«Мені дуже сподобався трек гурту TVORCHI. Вони сучасні. Хоча я розумію, що це не зовсім конкурсна пісня. Коли я їхав на ефір, я й подумати не міг, що проголосую за TVORCHI, але їхній виступ мене зачепив. Обираючи учасників на фінал Нацвідбору на Євробачення-2020 року, ми намагаємося зробити так, щоб були представлені різні конкурсанти».

Також Андрій Данилко зізнався, що цього року Нацвідбір дуже складний, адже серед конкурсантів немає лідера:

«Усі учасники виступають дуже добре. І їх дуже складно порівнювати. Мені сподобалися абсолютно всі конкурсанти другого півфіналу. З трійки фіналістів, на мій погляд, David Axelrod заспівав бездоганно. Поки мені складно сказати, хто може перемогти в Нацвідборі, тому що я бачу абсолютно різні категорії: фолк, сучасні та традиційні виконавці. І всі вони добре зможуть представити нашу країну на пісенному конкурсі в Роттердамі».

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