Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Віталій Дроздов про виступ TVORCHI: Трохи не вистачає стабільності

15.02.2020

Півфіналісти Національного відбору на Євробачення 2020 TVORCHI в прямому ефірі представили свою нову пісню «Bonfire», з якої будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Як оцінили виступ члени журі? Детальніше читайте в матеріалі.

евровидение

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)

Пісня «Bonfire» зачіпає актуальні теми сучасності. Вона про те, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети і відповідати за свої дії. Однак не всі судді впевнені в тому, що група може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Так, наприклад, Віталій Дроздов висловив думку про те, що група хоч і виглядає дуже сучасно, але музикантам трохи не вистачає стабільності. У свою чергу Тіна Кароль також зазначила, що пісня для Нацвідбору чудова і побажала успіхів у подальшій творчості. Андрій Данилко підтримав своїх колег і зазначив, що пісня, з якою виступила група сучасна та модна.

Video: Віталій Дроздов про виступ TVORCHI: Трохи не вистачає стабільності

TVORCHI - учасники другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасників TVORCHI у другому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

Більше на тему: TVORCHI: історія створення, творчість і всі новини про гурт

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить