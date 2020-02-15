Півфіналісти Національного відбору на Євробачення 2020 TVORCHI в прямому ефірі представили свою нову пісню «Bonfire», з якої будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Як оцінили виступ члени журі? Детальніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)

Пісня «Bonfire» зачіпає актуальні теми сучасності. Вона про те, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планети і відповідати за свої дії. Однак не всі судді впевнені в тому, що група може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Так, наприклад, Віталій Дроздов висловив думку про те, що група хоч і виглядає дуже сучасно, але музикантам трохи не вистачає стабільності. У свою чергу Тіна Кароль також зазначила, що пісня для Нацвідбору – чудова і побажала успіхів у подальшій творчості. Андрій Данилко підтримав своїх колег і зазначив, що пісня, з якою виступила група – сучасна та модна.

Video: Віталій Дроздов про виступ TVORCHI: Трохи не вистачає стабільності TVORCHI - учасники другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасників TVORCHI у другому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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