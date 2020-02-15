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Віталій Дроздов про пісню KHAYAT’а: Ця пісня набагато краща за минулорічну!

15.02.2020

Учасник другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 KHAYAT для багатьох став відкриттям ще у минулому році. Музика амбітного співака поєднує українську стилістику виконання та сучасне звучання, а його конкурсна пісня «CALL FOR LOVE» і зовсім є сміливим закликом до любові. Як виступи KHAYAT прокоментували судді – читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн трансляція Нацвідбору на Євробачення (Україна) від 15.02.2020 (другий півфінал)

KHAYAT

У прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 виступив KHAYAT зі своєю піснею-закликом до любові «CALL FOR LOVE». Цей музичний твір став для нього великим кроком до руйнування внутрішніх бар’єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання.

Більше на тему: KHAYAT: біографія, творчість та всі новини про артиста

Ідея «CALL FOR LOVE» полягає у тому, що любов – та сама рушійна сила, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її у своє серце. Люди звертаються за допомогою до Бога, до закону і забувають про те, що насправді все у цьому світі починається з любові. Головне завдання під час виступу, яке собі поставив KHAYAT – не розчарувати глядачів.

Тіна Кароль зазначила, що KHAYAT за рік дуже змінився. Сьогодні він прийшов з підготовленою піснею, яка є  комерційною, цікавою та робить виконавця драйвовим. Проте, щодо номеру у судді зауважень було більше:

 Дещо можна у номері полагодити. Я проти дівчат з тобою на сцені. 

Андрій Данилко погодився з Тіною та наголосив, що постановку завжди можна змінити. Також він зазначив, що найхітовішою піснею цього півфіналу є саме «CALL FOR LOVE».

У свою чергу Віталій Дроздов додав: 

Ця пісня набагато краща за минулорічну! Мені подобається як ви розвиваєтесь. У цій пісні все легко та зрозуміло. Вона круто у вас виходить. 

Video: Віталій Дроздов про пісню KHAYAT’а: Ця пісня набагато краща за минулорічну!

KHAYAT - учасник другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасника KHAYAT у другому півфіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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