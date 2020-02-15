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Тіна Кароль про виступ Еліни Іващенко: Для перемоги на Нацвідборі одного голосу недостатньо

15.02.2020

Еліна Іващенко переможниця наймасштабнішого вокального проєкту «Х-фактор»-10. Наймолодша учасниця Нацвідбору на Євробачення 2020 професійно займається вокалом з 5 років. Дівчина у прямому ефірі представила свою пісню «Get up», з якою буде змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі.

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Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)

Під час другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 виступ молодої виконавиці вразив і суддів, і телеглядачів. Але не всі члени журі впевнені в тому, що дівчина може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Так, Андрій Данилко висловив думку, що пісня Еліни занадто складна, адже дівчина не пережила того, про що намагається розповісти.

Тіна Кароль захоплюється феноменальним голосом Еліни, однак зазначила, що їй потрібно попрацювати над аранжуванням. 

«Для перемоги на Нацвідборі одного голосу недостатньо. Потрібно трохи більше », зазначила Співачка. Також діва української естради порадила дівчині змінити сукню.

Video: Тіна Кароль про виступ Еліни Іващенко: Для перемоги на Нацвідборі одного голосу недостатньо

Еліна Іващенко - учасниця першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Еліни Іващенко в другому півфіналі Національного відбору на Євробачення читайте в матеріалі

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