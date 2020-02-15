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Тетяна Висоцька: Я хочу, щоб у Нацвідборі переміг гурт

15.02.2020

Сьогодні у прямому ефірі на телеканалі СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбувся другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020. Ведуча ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька прийшла вболівати за своїх фаворитів. Кого відома телеведуча вважає гідним перемоги у Нацвідборі? Детальніше читайте в матеріалі.

евровидение

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Сьогодні в прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору вісім учасників боротимуться за три місця в фіналі, який відбудеться 22 лютого. Ведуча ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька розповіла про своїх фаворитів:

«Я дуже люблю відкривати для себе нові імена, і Нацвідбір на Євробачення – прекрасний проєкт для цього. Особливо чекаю на виступи музичних гуртів, тому що працювати в гурті – набагато складніше. Мені подобаються TVORCHI. Але я не хочу робити якихось передчасних висновків. Адже минулого тижня всі говорили, що кращою від усіх буде Jerry Heil, але на ділі виявилося інакше. Особисто мене вона не підкорила ані вокалом, ані постановкою номера. Мені тоді дуже сподобалася КRUТЬ. Навіть не дивлячись на те, що вона заспівала неідеально. Втім я хотіла би, щоб у Нацвідборі переміг гурт».

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