Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
СТБ об’єднує серця: Микола Ворошнов у стосунках з холостячкою Іриною Скоріковою
У день всіх закоханих учасник 9-го сезону шоу «Зважені та щасливі» Микола Ворошнов приголомшив новиною. Виявляється, чоловік перебуває у стосунках з учасницею реаліті «Холостяк»-3 Іриною Скоріковою. Детальніше дізнайтеся в матеріалі.
Тривалий час глядачі приписували Миколі роман з його партнеркою Анею Богачовою. Проте на фіналі двоє зізналися, що залишилися у дружніх стосунках. Хоча багато хто стверджував, що кохання не склалося виключно через Колю.
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Ірину Скорікову глядач знає ще з третього сезону проєкту «Холостяк». Переможницею дівчина не стала, проте після фіналу Андрій Іскорнєв вирішив повернутися до неї. Тривалий час двоє прожили разом, проте згодом зрозуміли, що почуття перетворилися у дружбу.
Та нещодавно Микола шокував підписників, поділився знімком з Іриною і додав: «Кохання у повітрі». Соціальні мережі «вибухнули» від коментарів, а дехто зазначив, що СТБ таки об’єднує серця!