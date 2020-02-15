Олег Винник: Я підтримую Еліну Іващенко

Сьогодні в прямому ефірі на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Тільки три учасники з восьми отримають заповітний квиток до фіналу. Суддя 9 сезону шоу «Х-фактор» Олег Винник у новому пості в Instagram закликав підписників голосувати за Еліну Іващенко. Детальніше – в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн трансляція Нацвідбору на Євробачення (Україна) від 15.02.2020 (другий півфінал)

Сьогодні в прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору Еліна Іващенко буде боротися за заповітне місце у фіналі. Олег Винник в Instagram закликав підписників голосувати за дівчину.

«Я підтримую Еліну Іващенко сьогодні у Нацвідборі на Євробачення. Хто зі мною?» – пише артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадуємо, що у фіналі 10 сезону «Х-фактор» екс-суддя шоу Олег Винник виступив у дуеті з учасницею Нацвідбору-2020 Еліною Іващенко. Вони зворушливо виконали авторську композицію артиста, ліричну баладу «Мати каже правду», і підкорили серця глядачів. Відео дуету менше ніж за добу потрапило у тренди YouTube, зібравши понад 300 тисяч переглядів. А сам Олег Винник побажав дівчині перемоги, яку вона у підсумку здобула.

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