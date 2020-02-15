Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

FO SHO: Ми налаштовані дуже оптимістично

15.02.2020

У прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступив зі своєю піснею «BLCK SQR». Дівчата отримали безліч позитивних коментарів від суддів, а Тіна Кароль навіть виявила бажання заспівати з ними. Про перші емоції та враження FO SHO після виступу – читайте в матеріалі.

FO SHO

FO SHO – це яскраві, неординарні та дуже талановиті три сестри, яким вдалося не лише прикувати увагу глядача до себе, але й стати новаторами Нацвідбору! Сергій Притула зазначив, що зі сцени Національного відбору на Євробачення вперше за всю історію пролунав «трушний дівочий реп». Більш того, дівчата змогли приємно здивувати суддів і почути від них тільки позитивні коментарі.

Більше на тему: Тіна Кароль про виступ FO SHO: Я б з вами заспівала

«Все було дуже круто і драйвово! Дуже дякуємо глядачам за підтримку!  Чесно, ми нічого не очікували, ще й таких позитивних коментарів. Ми просто сподівалися на краще та робили все від щирого серця. А судді — вже від свого. Які у нас шанси на перемогу? Ой, не знаємо… Подивимось як все складеться. Але ми налаштовані дуже  оптимістично» — діляться першими емоціями учасниці гурту. 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить