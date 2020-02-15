FO SHO: Ми налаштовані дуже оптимістично

У прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступив зі своєю піснею «BLCK SQR». Дівчата отримали безліч позитивних коментарів від суддів, а Тіна Кароль навіть виявила бажання заспівати з ними. Про перші емоції та враження FO SHO після виступу – читайте в матеріалі.

FO SHO – це яскраві, неординарні та дуже талановиті три сестри, яким вдалося не лише прикувати увагу глядача до себе, але й стати новаторами Нацвідбору! Сергій Притула зазначив, що зі сцени Національного відбору на Євробачення вперше за всю історію пролунав «трушний дівочий реп». Більш того, дівчата змогли приємно здивувати суддів і почути від них тільки позитивні коментарі.

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«Все було дуже круто і драйвово! Дуже дякуємо глядачам за підтримку! Чесно, ми нічого не очікували, ще й таких позитивних коментарів. Ми просто сподівалися на краще та робили все від щирого серця. А судді — вже від свого. Які у нас шанси на перемогу? Ой, не знаємо… Подивимось як все складеться. Але ми налаштовані дуже оптимістично» — діляться першими емоціями учасниці гурту.

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