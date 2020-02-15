Відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. 8 конкурсантів представили свої пісні та незабутні номери. Редакція STB.UA пропонує згадати, як виступили учасники Національного відбору на Євробачення-2020 у другому півфіналі. Відео дивіться в матеріалі.

Другу трійку фіналістів визначено. Уже 22 лютого відбудеться фінал, у якому 6 конкурсантів знову виступлять і поборються за перше місце у Нацвідборі-2020. А поки що давайте згадаємо, як боролися за місця у фіналі учасники другого півфіналу.

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Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

GARNA – «Who We Are?»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

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