Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

15.02.2020

Відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. 8 конкурсантів представили свої пісні та незабутні номери. Редакція STB.UA пропонує згадати, як виступили учасники Національного відбору на Євробачення-2020 у другому півфіналі. Відео дивіться в матеріалі.

евровидение 2020

Другу трійку фіналістів визначено. Уже 22 лютого відбудеться фінал, у якому 6 конкурсантів знову виступлять і поборються за перше місце у Нацвідборі-2020. А поки що давайте згадаємо, як боролися за місця у фіналі учасники другого півфіналу.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — «Maze»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 FO SHO – «BLCK SQR»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Еліна Іващенко – «Get up»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 Олександр Порядинський – «Savior»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 GARNA – «Who We Are?»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 David Axelrod – «Horizon»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 TVORCHI – «Bonfire»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить