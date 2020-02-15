За підсумком першого та другого півфіналів Національного відбору на Євробачення-2020 визначено фіналістів, які поборються за можливість вирушити до Роттердама і представити Україну на пісенному конкурсі. Дізнайтеся першими у матеріалі, хто став фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2020.

8 лютого відбувся перший півфінал, в ході якого журі та глядачі віддали найбільше голосів за трьох учасників. Вони пройшли у фінал і вже 22 лютого знову виконають свої пісні як фіналісти.

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Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020:



Нагадаємо, що фінал відбудеться 22 лютого, де виступлять 6 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено переможця Нацвідбору-2020.

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