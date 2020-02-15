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Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору
15.02.2020
Відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Уже відомо, хто став фіналістом із першої вісімки учасників. Редакція сайту STB.UA пропонує прослухати пісні тих, хто наблизився до можливості представити Україну в Роттердамі. Пісні фіналістів — слухайте в матеріалі.
Пропонуємо послухати пісні фіналістів Національного відбору 22 лютого.
TVORCHI – «Bonfire»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
KHAYAT – «CALL FOR LOVE»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
David Axelrod – «Horizon»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
Більше на тему: Руслан Квінта: Кожен учасник Нацвідбору – це вже мій фаворит!
Jerry Heil – «Vegan»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
KRUTЬ – «99»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
Go_A – «Соловей»
Video: Євробачення-2020: пісні фіналістів НацвідборуВсі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 від України. Оцініть виступ і пісню фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2020
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