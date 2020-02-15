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Олександр Порядинський відповів на критику суддів Нацвідбору 2020

15.02.2020

Переможець 4-го сезону «Х-фактор» 21-річний співак Олександр Порядинський продовжує свій шлях на музичній арені. Судді Нацвідбору на Євробачення 2020 розкритикували виступ співака під час прямого ефіру, проте Олександр знайшов, що сказати у відповідь. Детальніше читайте в матеріалі.

евровидение

Артист представив слухачам свою нову пісню «Savior», призначену для Нацвідбору на Євробачення-2020. За словами Олександра, це не просто ліричний трек із насиченим саундом і сильною вокальною партією. Амбіційний музикант звернувся до важливої, складної теми, яка, на думку артиста, не залишить байдужим нікого:

«Я не став би порівнювати свою пісню з піснею Еліни Іващенко, навіть не дивлячись на те, що вони обидві вокальні. Іноді я думаю про те, що можливо, потрібно трохи змінити свій стиль або репертуар, але поки ніяких кардинальних змін не буде».

Більше на тему: Олександр Порядинський про участь в Нацвідборі на Євробачення 2020

Video: Олександр Порядинський відповів на критику суддів Нацвідбору 2020

Олександр Порядинський після свого виступу на другому півфіналі Євробачення-2020 відповів на критику суддів Нацвідбору 2020

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