Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

1 випуск «Один за всіх»-15: вперше по допомогу звернулися представники служби у справах дітей

15.02.2020

Уже завтра ми побачимо 1 випуск нового сезону «Один за всіх». Вперше за всю історію проєкту по допомогу звернулися працівники соціальної служби у справах дітей. Незважаючи на сльози і страх 11-річної Софійки, її з інтернату повернули до рідного батька-тирана. Проти нього були безсилі навіть правоохоронні органи. Степан вперше з’явиться на телебаченні, щоб розповісти свою правду, яка просто не вкладається у голові! Що стане відомо у студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже завтра.

анонс озв

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 1 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Чому рішення суду про повернення 11-річної Софії до рідного батька звучить для неї ніби вирок?
  • Що за 11 років свого життя пережила маленька Софійка поруч з батьком-одинаком?
  • Де рідна мати дівчинки? Чому вона залишила доньку на батька-тирана?
  • Степан розповість свою шокуючу правду.
  • Яку брехню вдасться розкрити за допомогою поліграфа?

Video: 1 випуск «Один за всіх»-15: вперше по допомогу звернулися представники служби у справах дітей

16 лютого 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 1 (ефір від 16.02.2020)

Дізнайтеся вже завтра о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:00 дивіться онлайн повний 1 випуск «Один за всіх»-15 від 16.02.2020 на офіційному сайті!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить