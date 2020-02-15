Уже завтра ми побачимо 1 випуск нового сезону «Один за всіх». Вперше за всю історію проєкту по допомогу звернулися працівники соціальної служби у справах дітей. Незважаючи на сльози і страх 11-річної Софійки, її з інтернату повернули до рідного батька-тирана. Проти нього були безсилі навіть правоохоронні органи. Степан вперше з’явиться на телебаченні, щоб розповісти свою правду, яка просто не вкладається у голові! Що стане відомо у студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже завтра.

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У 1 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

Чому рішення суду про повернення 11-річної Софії до рідного батька звучить для неї ніби вирок?

Що за 11 років свого життя пережила маленька Софійка поруч з батьком-одинаком?

Де рідна мати дівчинки? Чому вона залишила доньку на батька-тирана?

Степан розповість свою шокуючу правду .

Яку брехню вдасться розкрити за допомогою поліграфа?

Video: 1 випуск «Один за всіх»-15: вперше по допомогу звернулися представники служби у справах дітей 16 лютого 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 1 (ефір від 16.02.2020)

Дізнайтеся вже завтра о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:00 дивіться онлайн повний 1 випуск «Один за всіх»-15 від 16.02.2020 на офіційному сайті!

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