Софія Іванько – учасниця Дитячого Євробачення-2019. 15-річна співачка виступить у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Подробиці – далі в матеріалі!

Молода вокалістка Софія Іванько виступала на Арені Глівіце (Arena Gliwice) – в одному з найбільших і найсучасніших спортивних і розважальних центрів Польщі. Там Софія Іванько здивувала всіх красивим виконанням англо-українського треку «The Spirit Of Music». Вже зовсім скоро дівчинка підкорюватиме сцену Національного відбору на Євробачення-2020. Що заспіває на сцені молода артистка? Дізнаємося зовсім скоро!

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