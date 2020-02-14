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TVORCHI: топ-5 пісень учасників Нацвідбору-2020

14.02.2020

Гурт TVORCHI — учасники Нацвідбору на Євробачення 2020. Поки дует готується до виступу в другому півфіналі конкурсу, послухайте топ-5 пісень музикантів.

Євробачення 2020: другий півфінал відбору на Євробачення 2020 в Україні (ефір від 15.02.2020) – дивитись трансляцію онлайн

творчі

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Відомо, що гурт TVORCHI було засновано лише два роки тому. До його складу увійшли саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальну манеру, і розслаблююче звучання.

Більше на тему: Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020

TVORCHI – володарі двох альбомів – «The parts» (2018) і «Disco lights» (2019), а також автори синглів «Slow» і «You». Мало хто знає, але останній кліп музикантів на трек «Believe» всього за 12 годин набрав майже 100 000 переглядів, а зараз налічує понад 900 000! Дивіться найкращі музичні роботи хлопців вже зараз!

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TVORCHI –  «#не_танцюю»

TVORCHI –  «Believe»

TVORCHI –  «Молодість»

TVORCHI –  «Earthquake»

TVORCHI –  «I can`t believe»

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