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Тіна Кароль: KRUTЬ — відкриття першого півфіналу Нацвідбору-2020
Тиждень тому відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Новий член журі Тіна Кароль ексклюзивно для STB.UA зізналася, що KRUTЬ стала для неї відкриттям. Детальніше читайте в матеріалі.
Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)
Тіна Кароль зазначила, що відкриттям першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 стала KRUTЬ. Учасниця зайняла лідируючу позицію в результаті оцінок глядачів і членів журі.
Також Тіна Кароль зізналася, що оцінювала за принципом загального враження від виступу:
«Не можна розділяти вокал, постановку, аранжування і зміст».
Народна артистка України зазначила, що готова в майбутньому допомагати представнику від України з підготовкою номера:
«Якщо мене попросять, то я з радістю візьму участь у роботі над вокалом, постановці номеру та висловлю свої ідеї».