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Привітання з Днем святого Валентина у смс, віршах і прозі

14.02.2020

Усі, у кого в серці живе любов, з особливим почуттям чекають 14 лютого. Але часом, коли хочеш привітати з Днем святого Валентина і відкрити свої почуття або якось незвичайно їх висловити, слова плутаються і все може піти не за планом. На цей екстрений випадок редакція STB.UA приготували кілька варіантів привітань з Днем святого Валентина. Вони гарантовано потраплять прямо у серце коханій людині і зовсім не важливо, будуть ці рядки озвучені чи відправлені у СМС. Читайте їх у нашому матеріалі.

Привітання з Днем святого Валентина у прозі

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«Я кохаю, кохаю, незважаючи ні на що і завдяки всьому, кохав, кохаю і буду кохати, будеш ти грубою зі мною чи ласкавою, моєю чи чужою. Все рівно, кохаю» (Володимир Маяковський)

***

«Я два дні прожив, не бачачи Вас, і тим довів, що здатен винести все» (Бернард Шоу)

***

«Дуже небезпечно зустріти жінку, яка повністю тебе розуміє. Це зазвичай закінчується одруженням» (Оскар Уайльд)

***

«Жінка священна; жінка, яку ти кохаєш, — священна подвійно» (Олександр Дюма)

***

«Жінку потрібно любити! І любити так, щоб іншим чоловікам було нестерпно боляче, що вони так не вміють» (Ринат Валіуллін)

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Привітання з Днем святого Валентина у віршах

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З днем кохання, любове моя,

Сонце ти моє неземне!

Бо для мене любов твоя —

Невимовне щось і дороге.

Ти даруєш мені лише радість,

Щастя я дарую тобі.

Подаруй мені, милая, ласку.  

Як же я кохаю тебе!

***

Сьогодні свято, дорогенька,

Зізнаюсь в почуттях тобі:

Я так люблю тебе, рідненька!

Я можу в жертву принести

Себе, улюблені всі речі,

Свій побут й все, що навкруги!

Мені не жаль, бо знаю я напевно,

Що головне в моїм житті — це ти.

***

Я сховаю далеко пиху свою,

Стану в світі я найгарнішою.

За тобою піду хоч у прірву, знай,

Хочу бути з тобою, милий мій!

Буду я за тебе молитися,

Берегтиму тебе вдень і вночі.

Мрію, любий, тобі приснитися,

Щоб пізнав почуття ти мої.

***

З Днем святого Валентина!

З Днем закоханих, милий мій,

Мій єдиний, коханий мужчина,

Ти найближчий та рідний мені.

Бути з тобою хочу я поряд,

Кожну мить і кожну годину,

Вранці ловити твій сонний погляд,

Жити для нас у цю любу днину.

***

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів. 

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Привітання з Днем святого Валентина у смс

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Хочу я, щоби ми були разом,

Бо без тебе я просто згорю.

А з тобою розквітну одразу

І щасливо життя проживу.

***

Ти моя шаленість, ти диво моє

Яким я милуюся ночами і днями

Ти радість, ти сонце, ти щастя моє

Ти той, що лікує усі мої рани.

***

Скільки зірочок на небі,

Скільки камінчиків у воді —

Стільки солодких поцілунків

У День Валентина надсилаю тобі!

***

Повторю мільйон разів, як тебе я кохаю,

Та із Днем cвятого Валентина привітаю!

Ти — моє серденько, ти — моє життя,

Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!

***

Закоханий. І мрію про майбутнє.

Чекати буду стільки, скільки треба.

І дочекаюсь мрію незабутню.

Ти моя доля, є в тобі потреба.

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Редакція STB.UA щиро вітає всіх з Днем святого Валентина і бажає головного взаємного кохання.

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