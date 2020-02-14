MOONZOO: топ-5 пісень учасника Нацвідбору

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – учасники Нацвідбору на Євробачення-2020. Український електронний гурт, створений у Львові 2018 року, вже завтра буде виступати у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Слухайте топ-5 пісень MOONZOO далі в матеріалі!

Євробачення 2020: другий півфінал відбору на Євробачення 2020 в Україні (ефір від 15.02.2020) – дивитись трансляцію онлайн

Відомо, що першим синглом молодого гурту стала пісня «Alive», в якій музиканти використовували синтезатори і живий баян. Свій стиль колектив називає Sad Dance – «танцювальна музика для тих, кому не весело». Альбом під цією ж назвою вийшов наприкінці 2018 року і потрапив у добірки українських музичних ЗМІ як один з найкращих дебютних релізів року.

Розчарувавшись у можливостях місцевих студій, MOONZOO створили трек для Нацвідбору на Євробачення-2020 на домашніх умовах. Гурт записав конкурсну пісню прямо на кухні. А які ще пісні MOONZOO потрібно послухати перед другим півфіналом Нацвідбору на Євробачення-2020 року – дивіться нижче!

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Maze»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Alive»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Liar»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Colder»

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Get High»

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