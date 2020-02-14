Український електронний гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure – креативні та незвичайні учасники Нацвідбору на Євробачення-2020. Відомо, що гурт виступить 15 лютого у другому півфіналі Національного відбору. Однак що зараз думає гурт про участь у конкурсі та кого саме вважає своїми конкурентами? Читайте просто зараз!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)

Чому так пізно представили свою конкурсну пісню?

Якщо чесно, то просто не хотіли всі козирі виставляти одразу.

Руслан Квінта (музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення. — Прим. ред.) сказав про те, що до Нацвідбору про вас не знав, але втішений, що відкрив для себе. Як на вас позначилася популярність після проходження в Нацвідбір?

Ну, насправді якихось великих змін наразі ще немає. Занадто рано щось говорити, але я думаю, що з дня на день почнеться хайп! Але стосовно того, що ми потрапили на конкурс, для нас це був приємний сюрприз. І, на мою думку, наш прихід – це величезний позитивний маячок того, що в українській культурі відбуваються круті зміни. Тому що такі гурти, як ми, – під радаром, тобто нас не особливо хочуть крутити на телебаченні, на радіо. Нам часто казали, що ми не формат. Але тим не менше, не маючи студії, ми змогли самостійно зробити трек і потрапити з ним на конкурс. Для нас Євробачення – це дуже важливий челендж!

Вас можна назвати андеґраундними артистами. Чи не важко вам буде боротися з впізнаваними колегами?

Ми – андердоги на цьому конкурсі, бо у нас немає продюсера і команди. Тому казати, що ми з кимось конкуруємо, мені важко. Ми такі, які ми є, і стараємося не грати якісь ролі. Чи важко нам зараз? Так, тому що у нас немає таких ресурсів, грошей, потужностей. Але все, що ми маємо, – це музика, наша пісня.

А як довго ви писали конкурсну композицію?

Ми дуже швидко її записали, але довго складали. Думаю, за годину вже мали запис!

F.M.F. Sure від початку мав брати участь у Нацвідборі разом із вами?

Так! Він був присутній, коли ми вирішили прийти на Нацвідбір. Це було таке імпульсивне рішення, однак потрібно ставити перед собою високі цілі. Хтось десь ляпнув на кухні про конкурс Євробачення, а ми такі: «А давай!». F.M.F. Sure – такий же авантюрист, як і ми. Тому швидко погодився. Свою партію F.M.F. Sure записав буквально за 40 хвилин до дедлайну подачі заявок на Нацвідбір! Уявляєте? (Сміються. — Прим. ред.).

Як ви гадаєте, така нетипова, креативна музика сподобається українцям?

Ну, комусь треба ж починати! Нам насправді дуже приємно, що ми потрапили на один рівень із доволі потужними виконавцями. Для нас це челендж, бо в українській історії гурт з подібною музикою ніколи не вигравав відбір на Євробачення. Я сподіваюсь, ми будемо першими!

Чим ви ще будете дивувати публіку, крім неординарної пісні?

Нам би не хотілося грати ролі когось, ким ми не є. Ми можемо зараз одягнути якісь костюми, але це вже будемо не ми. Цього року дивуватимемо музикою, адже в шоу має бути баланс. Воно має доповнювати, не перетягувати на себе увагу. Наша пісня не є спеціально записаною під конкурс, ми просто робили музику, яка нам подобається. Знаєте, люди одразу відчувають, коли ти граєш не свою роль, це палево. Ми максимально стараємося бути такими, якими є.

Якщо ви пройдете Нацвідбір, то що саме ви точно не погодитеся робити у номері?

Якусь «дич», яка абсолютно не вписуватиметься у концепцію пісні. Але мені здається, що тут зібралися люди з гарним смаком. І коли ми говоримо з організаторами, вони пропонують дуже круті речі. І, відверто кажучи, у мене абсолютно змінилося уявлення про Нацвідбір!

Що саме вплинуло на ці зміни?

Тут працюють справжні професіонали: дуже талановиті, сильні дизайнери, люди, які мають бачення. Все це не просто так.

А кого зараз ви вважаєте своїм конкурентом?

Я не готовий говорити про конкуренцію, адже не знаю, чим потрібно мірятися. Талантами? Можемо мірятися шоу, хто більше запам’ятається візуально. Знову ж таки, все, що у нас є, — це наша пісня. І мені здається, що у цій всій тусовці ми трохи стоїмо осторонь, тому що не є проєктом, у який вкладено купу грошей. Ми не брали участь у різноманітних талант-шоу, ми маловідомий гурт. Зараз намагаємось передати баланс між піснею і шоу, що оцінюватимуть люди. Я сподіваюсь, їм сподобається.

Пісні яких учасників Нацвідбору вам сподобалися?

Якщо чесно, то ми ще не слухали пісні учасників. Але з усіх конкурсантів мені симпатизує Марина Круть. Я просто був свідком того, як вона співала у львівському старому храмі. Це був дуже крутий досвід! Її голос для мене у цьому конкурсі дуже сильний. Судити інших я не берусь, бо це справа смаку. Адже я ріс на іншій музиці і не можу сказати, чи погана вона, чи хороша. Вона – інша.

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