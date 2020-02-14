День Святого Валентина 2020 – найромантичніше свято року, яке оповите великою кількістю забобонів і прикмет. Про що варто неодмінно знати кожній дівчині? Читайте в матеріалі!

Цього дня заведено зізнаватися у своїх почуттях, робити приємні подарунки другій половинці і влаштовувати романтичні побачення. Але якщо у вас все ще немає коханої людини, не варто засмучуватися! 14 лютого здійснюються прикмети…

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Звичаї та прикмети до Дня святого Валентина 2020 року:

14 лютого заведено пекти печиво у формі сердечок. В деякі з них покладіть монетки, ще одну частину – посоліть, а третю – залиште без змін. Гостям, яким дістануться ласощі «з сюрпризом», пощастить більше за інших! На них цього року чекають приємні несподіванки у любовних справах. З давніх-давен вважалося, що цього дня птахи знаходять собі пару. Подивившись на небо, ви можете дізнатися, яким буде ваш чоловік. Якщо 14 лютого ви побачили першим ворона, ваш коханий буде багатий і владний. З таким характером непросто ужитися… Якщо ж у небі пролетить снігур, чоловік буде романтичним і добрим. Побачити щигля – велика удача. Він пророкує багатство. А ось горобець, навпаки, знаменує бідність, однак чоловік вам дістанеться турботливий і ніжний. І, нарешті, сорока подарує вам щедрого і велелюбного чоловіка. Існує ще одна прикмета, пов’язана з птахами. Якщо вранці ви побачите зграю птахів, у вас буде багато кавалерів цього року. Якщо ви вийшли з дому і забули взяти щось важливе (ключі, телефон, гроші), не турбуйтеся! Розгубленість принесе вам щастя у цьому році, і ви зустрінете своє кохання. Деякі дівчата вірять у цікаву прикмету: 14 лютого, побачивши на вулиці першого зустрічного чоловіка будь-якого віку, потрібно запитати його ім’я. Те, як він назветься, вкаже на ім’я вашого майбутнього обранця. Якщо ж ви вийшли вранці з дому і побачили жінку з коляскою, цього року на вас чекає поповнення у родині. Зверніть увагу на те, хто першим вам зателефонує 14 лютого. Якщо це чоловік, кохання не за горами! Якщо ж вас привітає жінка, зустріч з коханою людиною відкладеться ще на рік. Існує також прикмета, пов’язана з тваринами. Якщо ви вийдете на вулицю і побачите собаку, ваш чоловік буде вірним і люблячим. А ось кіт передбачить вам легковажного обранця. Якщо ви розбили дзеркало на Валентинів день, вас чекає щасливе сімейне життя. Одружуватися в День святого Валентина – хороша прикмета. Союз буде міцним та щасливим.

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