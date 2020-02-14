GARNA: топ-5 каверів учасниці Нацвідбору-2020

GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Зовсім недавно дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Поки GARNA готується до свого конкурсного виступу, давайте послухаємо топ-5 каверів учасниці Нацвідбору 2020.

Євробачення 2020: другий півфінал відбору на Євробачення 2020 в Україні (ефір від 15.02.2020) – дивитись трансляцію онлайн

Відомо, що в 2019 році співачка Альона Левашева і музичний продюсер Олексій Хорольський створили сольний проєкт під назвою GARNA, прем’єра якого відбулася у грудні 2019 року в Києві. Дебютна пісня проєкту «Who we are» буде представлена ​​публіці в рамках Нацвідбору на Євробачення-2020 вже за кілька днів! Слухайте топ-5 каверів учасниці Нацвідбору-2020 вже зараз!

GARNA – «Be Mean»

GARNA – «Hallelujah»

GARNA – «Wannabe»

GARNA – «Shy Guy»

GARNA – «Sorry Not Sorry»

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