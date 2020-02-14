Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить на Національному відборі на Євробачення-2020 з піснею «BLCK SQR». Три сестри, які підкорили соцмережі, готові поборотися за участь в міжнародному конкурсі Євробачення. А поки дівчата готуються до свого конкурсного виступу, давайте послухаємо топ-3 пісень гурту FO SHO вже зараз!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 15.02.2020 (другий півфінал)

FO SHO – афроукраїнський хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі гурту три сестри – Бетті, Сіона і Маріам Ендале. 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу. Слухайте топ-3 пісень гурту FO SHO далі в матеріалі!

FO SHO – «XTRA»

FO SHO – «BLCK SQR»

FO SHO – «CATCHY»

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