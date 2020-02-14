Попри свої молоді роки, Еліна Іващенко вже може похизуватися перемогами у найвідоміших вокальних шоу країни. Крім цього, у свої 18 дівчина – півфіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020. Що вона думає про інших конкурсантів? Чим збирається підкорювати українських глядачів? І чому їй не подобається пісня KHAYAT?

Євробачення 2020: другий півфінал відбору на Євробачення 2020 в Україні (ефір від 15.02.2020) – дивитись трансляцію онлайн

Раніше ти говорила, що бачиш свого конкурента в особі Олександра Порядинського. А зараз, прослухавши пісні всіх учасників, кого ти вважаєш своїм конкурентом?

Я не можу сказати, що когось я вважаю своїм конкурентом, бо усі ми музиканти зі спільною мрією, що має назву «Євробачення». Але можу назвати треки, які мені сподобалися. Це пісні FO SHO, TVORCHI, Сашка Порядинського. Але говорити про те, що хтось сильніший, а хтось слабший – це не в моїх повноваженнях. На це є люди, які голосують, і судді. Мені подобається KHAYAT як виконавець, але його пісня, як на мене, – не формат Євробачення.

Відомо, що аранжування для конкурсної пісні тобі робив Вадим Лисиця. Чи не думаєш, що в тебе є привілеї перед іншими учасниками?

Вадим Лисиця – мій продюсер. Після «Х-фактора» ми почали плідну співпрацю, і я вважаю, що в мене немає привілеїв через знайомство з Вадимом. Це не впливає на мою участь у Нацвідборі, бо це абсолютно різні майданчики, і вокальні, і конкурсні. Тому на Нацвідборі ніяких поблажок не буде, адже Нацвідбір – це також про справедливість!

Багато учасників звинувачують тебе, KHAYAT, Олександра Порядинського і Девіда Аксельрода у тому, що у вас є певні привілеї на конкурсі, адже раніше ви всі співпрацювали з Тіною Кароль. Що думаєш з цього приводу?

Не вважаю це привілеєм, навпаки, для нас це випробування! Адже багато хто думає, що у нас є карти в кишенях, але це не так! У нас є тільки три хвилини, виступ і пісня. Більше – нічого. Я вважаю, що Тіна Кароль, навпаки, буде прискіпливою до нас, тому що вона знає, на що ми здатні. Тому, я думаю, вона оцінюватиме нас ще уважніше.

Чи боїшся ти коментарів членів журі?

Для мене коментарі суддів – це не те, чого я маю боятися, а те, що я маю взяти до уваги. Але, напевно, найцікавіше мені було б почути коментар Тіни Кароль. Мені цікаво, щоб вона мене побачила на сцені не як дитину 14 років, а як дорослу, самостійну виконавицю!

Багато хто готує різні фішки у конкурсному номері. Відкрий якісь секрети про свій – що це буде?

У моєму номері підніметься доволі серйозна і гостра тема нашого суспільства, і я вважаю, що це буде не те, що красиво, а, радше, зрозуміло для всіх. Не буду поки розкривати всіх подробиць, але вважаю, що кожен знайде себе в цій пісні і згадає дуже багато життєвих історій.

А який меседж ти маєш донести до глядачів Нацвідбору?

Аби люди вставали і йшли! Треба знати свою мету і йти до неї, незважаючи ні на що! І просто знати, що в світі є ти, й іншого життя не буде.

Багато хто в коментарях під твоїми дописами в Instagram дорікає, начебто ти замала для конкурсу Євробачення. Що думаєш з цього приводу?

Показати свою музику можна на будь-якому майданчику, в інтернеті, на телебаченні, але Євробачення – це не просто місце, де можна хайпонути і розпіаритися. Євробачення – це відповідальна річ, де треба як слід представити Україну! І для мене це дуже важливо, і для мене це велика відповідальність. Зараз я на 100% впевнена, що повністю готова і фізично, і морально до того, аби брати участь у Євробаченні. Незважаючи на те, що деякі люди мені кажуть, що мені 18 і я дитина! Досить вже це говорити! Я – артист, і якщо мені випаде честь представити Україну на цьому конкурсі, сподіваюсь, соромно не буде.

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