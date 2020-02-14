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Девід Аксельрод: про чутки, конкуренцію та сімейну таємницю

14.02.2020

Один із півфіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020 співак Девід Аксельрод спеціально для читачів STB.UA розповів, які пісні учасників він вважає сильними, хто його головні конкуренти, а також зізнався, що саме змусило змінити свої ім’я та прізвище.

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Девіде, а які відгуки ви вже чули про свою конкурсну композицію?

Переважна більшість коментарів були позитивними, і це так круто! Той важливий сенс, та енергія, ті почуття, які заклали в пісню, резонують з людьми. Адже, на мій погляд, енергія має породжувати енергію! Якщо пісня створена з позитивною енергетикою, то люди це відчувають, і в свою чергу також починають ділитися позитивом. Тому пісня майже всім подобається, і я від того щасливий.

А чи є у вас на цей момент конкуренти?

Я про це не думаю, я прийшов не конкурувати, а презентувати свою пісню.

Ви вже слухали пісні учасників Нацвідбору-2020? Що думаєте з цього приводу?

Частково – так. Тільки шкода, що ще не всі учасники презентували свої пісні. Мені подобається пісня GIO. Він нагадує мене молодого, коли я тільки починав свою співочу кар’єру. Гітара, класні душевні тексти – мені це і досі подобається слухати. Також я знаю, що готує Марина Круть. Правда, не чув ще її пісню, але знаю, що вона – може! У GARNA  реально красива композиція. Якщо чесно, то я слухаю ці пісні як звичайні композиції, не думаючи про конкурс. Мені здається, що це велика помилка, коли люди роблять щось спеціально для чогось. Мені ще сподобалась пісня FoSho. Я слідкував за їхньою творчістю ще до того, як вони з’явилися на Нацвідборі. Думаю, що дівчата гучно запалять цього року!

Ходять чутки, що ви плануєте записати пісню разом із дівчатами з FoSho. Це правда?

Так! У мене є пісня, в якій є реп, але подивимось, як воно складеться… Ми з дівчатами поки не обговорювали всіх деталей, адже зараз хочеться бути сконцентрованим на одному – пісенному конкурсі Євробачення.

У соцмережах доволі бурхливо обговорюють зміну ваших імені та прізвища. Це вас не збиває з дороги?

Це трішки засмучує, бо в травні буде 2 роки, як я офіційно змінив ім’я та прізвище. Коли я ще гастролював в Іспанії, там був промоутер, якому було дуже складно вимовляти моє ім’я. Він сказав: «Я буду тебе звати Давид або Девід». І от пізніше я поїхав до США, і місцевим також було важко вимовляти мої прізвище та ім’я. А вже після сольного концерту в Палаці «Україна», коли ми зробили джазову програму, я зрозумів, що цю музику я можу співати днями і кайфувати. Саме тоді я вирішив змінити багато чого.

А чому тоді змінили і прізвище?

У мене давно загубився дідусь, а він був мені як батько… І тоді, коли він зник, я його змінив. Я не знав, що дідусь приховував своє єврейське прізвище… Про цю історію мені розповіла бабуся.  Вшановуючи пам’ять про дідуся, вирішив його взяти і долучитися до свого коріння, роду. Тому знайте, Девід Аксельрод – це не псевдонім, це мої ім’я та прізвище у паспорті.

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Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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