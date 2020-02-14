Лише тиждень тому закінчився перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020, а його учасниця Assol вже встигла презентувати свій кліп на пісню «Save It», який змушує задуматись про реалії сьогодення. Деталі читайте в матеріалі.

Події нового кліпу Assol на пісню «Save It» розгортаються у постапокаліптичному світі, де коїться безлад та беззаконня. Мирні жителі побоюються військових, котрі мають абсолютну силу. Коли вони вкотре демонструють свою міць, з’являється героїня в білому, яка змушує військовослужбовців кинути зброю.

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«Героїня, яку я зіграла в кліпі, хоче показати, що може статися, якщо ми не будемо думати про наслідки сьогодні. Адже кожен наш нинішній крок відбивається на майбутньому. Я сподіваюся, що моє відео стане важелем для змін всередині кожного глядача, який подивиться цю роботу. Відео стало логічним продовженням тематики, розкритої в пісні. Адже зараз як ніколи гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Кліп показує, що кожен наш згубний крок – як куля, випущена зі зброї: її не повернеш назад, і можеш нанести непоправної шкоди. І я дуже сподіваюся, що глядачі замисляться над цим», – розповідає Assol.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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