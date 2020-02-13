Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Топ-5 виступів Еліни Іващенко
Еліна Іващенко – одна з найвідоміших учасниць Нацвідбору на Євробачення-2020. Дівчина виступить у другому півфіналі конкурсу вже в цю суботу, 15 лютого. Дивіться найкращі виступи Еліни Іващенко прямо зараз!
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Еліна Іващенко вже готова підкорювати Європейські майданчики. За словами дівчини, на Нацвідбір вона прийшла не як переможець вокального шоу, а як артист, який хоче гідно представити Україну.
Давайте подивимося найкращі виступи молодої артистки на шоу «Х-фактор» далі в матеріалі!
Еліна Іващенко – «Танцы на стеклах»
Еліна Іващенко – «Get up»
Еліна Іващенко – «Demi Lovato»
Еліна Іващенко – «Выше облаков»
Еліна Іващенко – «Кукушка»
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Більше на тему: Євробачення 2020: пісні учасників фіналу Нацвідбору 2020