Топ-5 виступів Еліни Іващенко

Еліна Іващенко – одна з найвідоміших учасниць Нацвідбору на Євробачення-2020. Дівчина виступить у другому півфіналі конкурсу вже в цю суботу, 15 лютого. Дивіться найкращі виступи Еліни Іващенко прямо зараз!

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Еліна Іващенко вже готова підкорювати Європейські майданчики. За словами дівчини, на Нацвідбір вона прийшла не як переможець вокального шоу, а як артист, який хоче гідно представити Україну.

Давайте подивимося найкращі виступи молодої артистки на шоу «Х-фактор» далі в матеріалі!

Еліна Іващенко – «Танцы на стеклах»

Еліна Іващенко – «Get up»

Еліна Іващенко – «Demi Lovato»

Еліна Іващенко – «Выше облаков»

Еліна Іващенко – «Кукушка»

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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