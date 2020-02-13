Топ найсексуальніших образів Тараса Цимбалюка

Зірка «Кріпосної» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк завжди підтримує себе у відмінній фізичній формі. Актор частенько радує прекрасну половину своїх підписників в Instagram відвертими фото. Дивіться добірку найсексуальніших образів Тараса Цимбалюка в матеріалі.

Більше на тему: Дата прем’єри серіалу «Спіймати Кайдаша»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Більше на тему: Тарас Цимбалюк — біографія актора

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Більше на тему: «Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не пропустіть: вже 2 березня відбудеться прем’єра багатосерійного проєкту «Спіймати Кайдаша» на телеканалі СТБ, де знімався неймовірний Тарас Цимбалюк!

Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

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