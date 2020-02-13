Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

Уже цієї неділі, 16 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ стартує 15-й сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Глядачів чекають нові сімейні драми, шокуючі розслідування та історії, які нікого не залишать байдужими. Керівник проєкту Роман Панасенко розповів про свою команду, результати роботи за минулий сезон і про головну мету «Один за всіх»-15. Детальніше читайте в матеріалі.

Поговоримо про вашу команду. Романе, скільки людей працює над створенням проєкту?

Якщо говорити про кількість, то це приблизно 20 осіб. Кожен із них розуміє, чому він прийшов саме на «Один за всіх»! Починаючи від адміністративної групи, а це два старших адміністратори, один лінійний продюсер та продюсер проєкту, які забезпечують приїзд наших учасників та їхній комфорт. І закінчуючи прибиральницями у знімальному павільйоні, які, ну, ви самі розумієте, яку функцію виконують. Також на проєкті працюють два професійних психолога, які підтримують учасників до зйомок у студії та після. Вони аналізують стан героїв і дають свої рекомендації. Але особлива гордість за творчу команду.

Це 13 божевільних хлопців та дівчат, які щодня ризикують своїм життям під час журналістських розслідувань. Вони жертвують усім заради того, аби програма відбулася і ми допомогли тим, хто втратив надію на справедливість. Також до складу нашої невеличкої команди входять люди, завдяки яким глядачі можуть бачити якісну картинку – звук та монтаж! Це наш постпродакшен, який після п’ятигодинної зйомки робить драматургічні та візуальні дива!

Що ви можете назвати найбільшим досягненням минулого сезону?

Ну, ми ніколи не обмежуємось одним досягненням. І зараз я дозволю собі бути нескромним. По-перше, завдяки «Один за всіх» позбавили батьківських прав горе-батьків, які залишили своїх дітей у лігві безхатченків. Ми врятували одномісячного Микитку, якого після народження ледь не вбила власна матір. Також у нашій студії ми розкрили схеми міжнародної порноіндустрії. До нас у студію прийшла жінка, яка знімала порно зі своїм чотирирічним сином. Вона, власне, і розповіла жахаючі подробиці, як у нашій країні заробляють на дитячому порно. Ця історія вразила усю знімальну групу, і, звісно, ми разом із Михайлом Присяжнюком вирвали хлопчика із тенет горе-матері!

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Який випуск ви би назвали найважчим (психологічно та професійно)?

На моїй пам’яті таких є два. Це випуск «Ніжинські садисти», який просто розірвав мою свідомість. Нічого не хочу коментувати. Це треба просто побачити.

Другий ми відзняли щойно. Мені здавалося, що я вже все бачив на «Один за всіх». Але серце нашої редакторської групи розривалося, коли ми дізналися про долю 7-річної дівчинки з Івано-Франківщини, яку з чотирьох років розбещували та ґвалтували рідні брати… Думаю, що після цього коментарі зайві. Просто подивіться цю повчальну історію вже 23 лютого на СТБ.

Що би ви назвали найскладнішим у вашій роботі?

Це переконати учасника програми, що йому участь у проєкті потрібна. Адже люди, які приходять до нас, реальні. Кожен із них стикнувся з проблемою або нерозумінням. Головне у роботі редакторів та журналістів пояснити, що телебачення — це остання інстанція, куди завжди можна звернутися, отримати допомогу та вирішити своє болюче питання.

Чого чекати глядачам у новому сезоні?

Як би це не звучало пафосно, але ми продовжимо боротися з несправедливістю по всій країні! На глядачів чекають шокуючі історії, вражаючі журналістські розслідування та викриття. Ну, ви самі все побачите!

Для мене «Один за всіх» – це…

«Один за всіх» для мене – це не просто робота… Це місце, де наші учасники, страждаючи, проходять певного роду очищення та після зйомок відчувають певного роду катарсис. Це місце, де ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість.

Не пропустіть перший випуск «Один за всіх»-15 вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон Роман Панасенко розповів про новий сезон Один за всіх. Керівник проєкту Один за всіх розповів про свою команду і чого чекати глядачеві у 15 сезоні

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