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Нацвідбір на Євробачення-2020: де дивитися онлайн і по ТБ
15 лютого в Україні відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020, у якому візьмуть участь 8 українських артистів. А вже у фіналі телеглядачі разом із членами журі визначать найкращу пісню, з якою Україна буде боротися за перемогу на конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але де ж дивитися Національний відбір на Євробачення-2020? Дізнайтеся просто зараз!
Відомо, що другий півфінал Нацвідбору відбудеться 15 лютого, а фінал, під час якого буде визначено переможця, – 22 лютого. З 2016 року конкурсний відбір в Україні на Євробачення проводять телеканал СТБ спільно з телеканалом UA: Перший. Цього року на глядачів чекають не лише нові яскраві учасники, а й оновлений склад журі та виступи зіркових гостей.
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Дивитися другий півфінал Нацвідбору на Євробачення можна буде в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший. А також онлайн – на сайті STB.UA, на офіційній сторінці телеканалу СТБ у Facebook та каналі у YouTube. Трансляція другого півфіналу Нацвідбору-2020 розпочнеться 15 лютого, в суботу, о 19:00.
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