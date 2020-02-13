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Нацвідбір на Євробачення-2020: де дивитися онлайн і по ТБ

13.02.2020

15 лютого в Україні відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020, у якому візьмуть участь 8 українських артистів. А вже у фіналі телеглядачі разом із членами журі визначать найкращу пісню, з якою Україна буде боротися за перемогу на конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але де ж дивитися Національний відбір на Євробачення-2020? Дізнайтеся просто зараз!

евровидение 2020

Відомо, що другий півфінал Нацвідбору відбудеться 15 лютого, а фінал, під час якого буде визначено переможця, – 22 лютого. З 2016 року конкурсний відбір в Україні на Євробачення проводять телеканал СТБ спільно з телеканалом UA: Перший. Цього року на глядачів чекають не лише нові яскраві учасники, а й оновлений склад журі та виступи зіркових гостей.

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Дивитися другий півфінал Нацвідбору на Євробачення можна буде в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший. А також онлайн – на сайті STB.UA, на офіційній сторінці телеканалу СТБ у Facebook та каналі у YouTube. Трансляція другого півфіналу Нацвідбору-2020 розпочнеться 15 лютого, в суботу, о 19:00.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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