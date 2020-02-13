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MOONZOO: топ-5 пісень учасника Нацвідбору
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – учасники Нацвідбору на Євробачення 2020. Українська електронна група, створена у Львові в 2018 році, вже в цю суботу буде виступати на другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Слухайте топ-5 пісень MOONZOO далі в матеріалі!
Відомо, що першим синглом молодої групи стала пісня «Alive», в якій музиканти використовували синтезатори і живий баян. Свій стиль група називає Sad Dance – «танцювальна музика для тих, кому не весело». Альбом під цією ж назвою вийшов в кінці 2018 року і потрапив в добірки українських музичних ЗМІ як один з кращих дебютних релізів року.
Розчарувавшись у можливостях місцевих студій, MOONZOO створили трек для Нацвідбору на Євробачення-2020 на домашніх умовах. Група записала конкурсну пісню прямо на кухні. А які ще пісні MOONZOO потрібно послухати перед другим півфіналом Нацвідбору на Євробачення-2020 року – дивіться нижче!
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Maze»
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Alive»
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Liar»
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Colder»
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – «Get High»
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