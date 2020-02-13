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Хто пройде у фінал Національного відбору на Євробачення-2020?

13.02.2020

Уже 15 лютого відбудеться довгоочікуваний другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Виступлять 8 учасників, які поборються за право представляти Україну на міжнародній музичній арені в Роттердамі. Хто пройде у фінал Національного відбору на Євробачення-2020 з другої вісімки конкурсантів — голосуйте в матеріалі.

Результати жеребкування визначили, які учасники і в якій черговості виступлять у другому півфіналі Нацвідбору-2020. 15 лютого ми побачимо виступи MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліни Іващенко, Олександра Порядинського, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI

Більше на тему: Євробачення-2020: список учасників другого півфіналу Нацвідбору від України

У виборі учасника, який представлятиме Україну вже у травні на пісенному конкурсі Євробачення, ви можете взяти участь особисто. Для цього необхідно буде проголосувати за свого фаворита під час прямого ефіру відразу після того, як ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Докладніше про те, як проголосувати за учасника, ви можете дізнатися ТУТ.

А поки що редакція сайту STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз і визначити того, хто ж таки пройде у фінал Нацвідбору на Євробачення-2020.

* Це голосування є розважальним контентом і не впливає на результати офіційного голосування за учасників Національного відбору на Євробачення-2020!

А придбати квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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