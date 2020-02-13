Сирники — одна з найулюбленіших і корисних страв ще з дитинства, до того ж вони прекрасно походять для корисного і ситного сніданку. Сирники підкуповують ще й тим, що їх дуже просто та швидко можна приготувати. Окрім класичного рецепту приготування цієї страви існує ще дуже багато варіацій. Читайте у нашому матеріалі 5 покрокових рецептів сирників із фото, один з яких від судді «МастерШеф»-9 — Лізи Глінської.

Рецепт сирників від Лізи Глинської

Суддя «МастерШеф. Професіонали» Ліза Глінська часто ділиться рецептами в соціальних мережах. У своєму Instagram жінка показала, як приготувати смачні сирники.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 6 Янв 2019 в 1:46 PST

Інгредієнти:

творог — 1 кг

яйця — 100 г

жовток — 60 г

цукор — 50 г

борошно — 100 г

сіль — 2 г

ванільний цукор

борошно або манна крупа — 200 г (для панірування)

Підлива

вершкове масло — 200 г

сметана — 200 г

цукор — 200 г

Спосіб приготування:

З’єднуємо сир з сіллю, додаємо яйця та жовтки, борошно, цукор. Все перемішуємо. Використовуючи борошно або манну крупу, паніруємо сирники. Муки має бути багато. Викладаємо на дошку, підпиляну борошном. На розігріту петельну наливаємо рослинне масло, кладемо сирники. Обсмажуємо кілька хвилин з кожного боку.

Спосіб приготування підливи:

З’єднуємо цукор, вершкове масло та сметану в сотейнику. Тримаємо на вогні, перемішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Заливаємо сирники підливою.

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Сирники класичні

Інгредієнти:

сир — 0,5 кг

цукор — 200 г

борошно пшеничне — 5 ст. л.

яйця — 2 шт.

олія — 1 ст. л.

ванільний цукор — 1 ст. л.

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Сир викладіть у глибоку миску та обережно розімніть його вилкою. Додайте сіль, цукор та добре вимісіть. Розбийте яйця та обережно перемішайте. У сирно-яєчну масу додайте 1,5 ст. л. борошна. Залежно від жирності сиру та розміру яєць, борошнаможе знадобитися трохи більше. Головне правило — тісто не повинно вийти дуже рідкім, інакше сирники не піднімуться та будуть розповзатись на сковороді. Додайте ванільній цукор, перемішайте та залиште суміш на 10 хвилин. В окрему тарілку висипіть решту борошна. Руки змочіть у холодній воді. Зформуйте з сирної маси кульки та обваляйте їх у борошні. Вилийте на розпечену сковорідку олію. Викладіть сирні кульки та трохи їх приплюсніть. На середньому вогні смажте сирники до золотавої скоринки, потім зменшіть вогонь та накрийте сковорідку кришкою. Коли сирники будуть готові, перекладіть їх на паперовий рушник, це допоможе позбавитись від зайвої олії. Класичні сирники можна подавати з улюбленим варенням, цукровою пудрою або фруктами.

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Сирники з шоколадною начинкою

Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім любителям солоденького!

Інгредиенти:

сир — 0,5 кг

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л.

борошно пшеничне — 1 ст.

шоколад (чорний або молочний) — 50 г

сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою. Яйця збийте з цукром та додайте до сиру. Туди ж висипіть 2 ст. л. борошна, сіль та змішайте до однорідності. Руки змочіть у холодній воді, зформуйте з сирної маси кульки та вкладіть всередину шматочок шоколаду. Обваляйте сирні кульки у борошні. На розігріту сковорідку вилийте олію, викладіть кульки і трохи приплюсніть їх. Обсмажте до золотавої скоринки.

Сирники з грецькими горіхами та родзинками

Урізноманітнити улюблену страву та збагатити її смак можна, додавши до неї горіхів, сухофруктів або ягід. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!

Інгредієнти:

сир — 250 г

борошно — 3 ст. л.

яйце — 1 шт.

цукор — 2-2,5 ст. л.

грецкі горіхи — 50 г

родзинки — 50 г

Спосіб приготування:

Сир викладіть у миску, добре розімніть його виделкою. Додайте яйце, борошно, цукор та грецькі горіхи. Ретельно перемішайте. Із сирної маси сформуйте кульки, обваляйте їх у борошні. На розігріту сковорідку вилийте олію. Викладіть кульки та трохи їх приплюсніть. Обсмажте сирники до золотавої скоринки та викладіть їх на паперовий рушник. Перед подачею посипте сирники родзинками та полийте медом.

Сирники дієтичні

А ви знали, що сирники можуть бути ще й чудовою дієтичною стравою? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.

Інгредієнти:

сир — 0,5 кг

замінник цукру — 4 таблетки

яйця — 2 шт.

розпушувач — 1 ч. л.

ванілін

висівки — 4 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте. Замінник цукру розчиніть у ⅕ стакана горячої води. Влийте у тісто, добре перемішайте. Тісто вилийте у силіконові формочки та відправте у розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте сирники близько 20 хвилин, до утворення золотавої скоринки.

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