На розпечену сковороду налити олію і обсмажити м’ясо на сильному вогні протягом 2–3 хвилин до появи золотистої скоринки. М’яса на сковороді повинно бути стільки, щоб воно лежало в один шар, а між шматочками була невелика відстань.